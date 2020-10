People’s Choice Awards: Nominan a Gaby Asturias como “Influencer del Año”

View this post on Instagram

Hoy mi corazón se llena de emoción al compartirles esta noticia que me tiene con una satisfacción inmensa y con lágrimas de felicidad. Estoy nominada como ¨INFLUENCER LATINO DEL AÑO 2020¨ a los E! PEOPLE´S CHOICE AWARDS 2020 Por @eonlinelatino 🙈🥰🤩 Una noticia que me tiene con muchos sentimientos encontrados, desde que recibí la noticia estaba que no me la creía, solo recuerdo que dije: Dios Gracias por todo lo bello que me regalas, recibo con amor cada una de las oportunidades que me das. Sé y estoy segura que esto es el fruto de todo el esfuerzo, trabajo y dedicación que pongo a lo que hago. Mil Gracias a todos por ser parte de esto, a partir de hoy espero su apoyo incondicional en esta etapa, aunque puedo decirles que estar entre los 8 latinos nominados ya me hace una ganadora. Y lo que más amo de todo esto, es llevar en el alma y corazón a mi Guatemala, no sólo es un logro mío es el logro de un país entero. Los amo!!! 🙏🏾❤️🇬🇹 #InfluencerLatino #PCAs #GabyAsturias . Nota: A partir de ahora pueden empezar a votar (link en mi biografía) Millones de Gracias 🙏🏾😊