Luego de varios años de su separación de Eduardo Santamarina, Itatí Cantoral habló de cómo fue que se enteró de la infidelidad del papá de sus hijos.

Durante una entrevista con Gustavo Adolfo Infante, la actriz reveló que luego de muchos años entabló una relación de amistad con Susana González, mujer que le “quitó” a su marido.

“Fíjate que me encontré a la Susana González en un gimnasio hace muchos años. Ellos acababan de terminar y se fue corriendo. Yo creo que pensó con la fama que tengo, así de súper agresiva, igual y dijo: ‘qué tal me cachetea’, no sé”, enfatizó Itatí.

Sin embargo, al ver que Gonzáles se alejaba rápidamente, Cantoral decidió acercarse y saludarla.

Fue así como amabas comenzaron a platicar y limar asperezas, tanto que la hija de Roberto Cantoral asegura que fue ahí cuando se hicieron amigas.

“Después la alcancé y le dije: ‘Hola’. Total, se puso a lado mío en una corredora. Yo jamás me hubiera imaginado ese evento, y ella me empieza a contar su versión de las cosas y la empiezo a notar súper triste”, comentó la mexicana.

Así se enteró Itatí Cantoral…

Itatí, también explicó que ella no sabía nada sobre la relación que tenía Santamarina con Susana, pero en Televisa ya todos se habían enterado.

Sin embargo, como estaba la separación de Juan Osorio y Niurka, lo que sucedía con ella y su matrimonio perdió interés del público.

Pero Cantoral ya sospechaba algo, pues Eduardo ya no le permitía a su esposa que lo acompañara al foro, pues ahí eran sus encuentros con González.

Sin embargo, la persona que le confirmó la infidelidad fue “la señora del camerino”. “Yo era como esposa de albañil, porque le llevaba la comida hecha por mí y é ya no quería. Un día una señora me llamó a camerinos y fue ella quien me dijo que ambos se encerraban y que ya no sabía cómo decirme”, puntualizó.