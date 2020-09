Chiquis Rivera retoma Instagram con candente foto sin ropa interior

View this post on Instagram

@chiquis reaccionó a los ataques directos que recibió por su separación con @lorenzomendez7 en una publicación de su abuelo. Cómo ella dijo, la gente la ha puesto como la mala del cuento sin saber que desde que conoció a #LorenzoMendez hubo más drama en su vida, pero confía que el tiempo le dará la razón. #chiquis #chiquisrivera #chizo