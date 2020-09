View this post on Instagram

¡Predicciones Emmys 2020 ✨! Esta noche del 20 de septiembre, se llevará a cabo la septuagésima segunda entrega de los Premios #Emmys de manera virtual y a cargo de #JimmyKimmel. Mientras nos preparamos para la gala, te traemos las predicciones por parte del equipo de @cinepisodio: 🔸 Mejor Serie Drama – Succession. 🔸 Mejor Serie Comedia – Schitt's Creek. 🔸 Mejor Serie Limitada – Watchmen. 🔸 Mejor Película de Televisión – Bad Education. 🔹 Serie de drama: Mejor Actor – Jeremy Strong (Succession). Mejor Actriz – Laura Linney (Ozark). Mejor Actor Secundario – Billy Crudup (The Morning Show). Mejor Actriz Secundaria – Helena Bonham Carter (The Crown). 🔹 Serie de comedia: Mejor Actor – Eugene Levy (Schitt's Creek). Mejor Actriz – Catherine O'hara (Schitt's Creek). Mejor Actor Secundario – Tony Shalhoub (The Marvelous Mrs. Maisel). Mejor Actriz Secundaria – Alex Borstein (The Marvelous Mrs. Maisel). 🔹 Serie limitada/película: Mejor Actor – Mark Ruffalo (I Know This Much Is True). Mejor Actriz – Regina King (Watchmen). Mejor Actor Secundario – Jim Parsons (Hollywood). Mejor Actriz Secundaria – Toni Colette (Unbelievable). ¿Eatán de acuerdo? ¿Quién o qué esperan con ansias que gane?