¿La maldición de la serie? Fallece otro famoso actor de El señor de los cielos

Han sido unos días de tristes noticias, de despedidas de seres muy queridos, una tía, un primo, un amigo, ni 48hrs de diferencia entre una y otra noticia que parece una cascada de esas en las que te puedes ahogar si te descuidas, no te has terminado de salir de debajo del agua cuando te cae otro montón encima, y así… yo sigo a flote, es la vida, nacemos, vivimos, morimos, lo que no esperamos es perder afectos de una forma tan seguida, no estamos acostumbrados, no nos enseñaron a celebrar la muerte, nos enseñaron a sufrirla, a llorarla, nos enseñaron a que fuese un drama y en mi andar he ido aprendiendo a asumir que son despedidas, que quienes la pasamos mal somos los que quedamos, he aprendido que estar triste es tan válido como necesario, sano, he aprendido, de refilón, a agradecer a esas vidas que se despiden de nosotros en este plano, a agradecer por la forma en la que se cruzaron con nuestras vidas y lo que pudimos recibir de ellas, es hoy mi mejor manera de decirles adiós, a pesar de la tristeza que no he terminado de digerir. Este a quien veis es Rafael Uribe, actor colombiano, de los grandes, un actorazo y una persona difícil de describir por lo fuerte de su energía, Rafa era como un oso, podía parecer furia y por dentro era de peluche, esa gente que te abrazaba de verdad, completo, poniendo el alma. Se nos quedó pendiente una sesión de retratos Rafita, esa sesión seguirá guardada en mi mente, tú quedas en mi corazón, donde más importa… ❤️❤️❤️ #rafauribe #rafaeluribe #rafaeluribeochoa @rafaeluribe8a @fundaciongranespiritu #granespiritu