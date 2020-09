El cantante regional mexicano Christian Nodal estrenó la segunda parte de su álbum “¡Ayayay!”. Versátil, innovador, profundo y muy mexicano, es como describe Nodal esta nueva producción discográfica que incluye 13 canciones.

Desde la comodidad de su hogar, en pantalones de pijama y una camisa formal, el artista conversó y se confesó con Publinews sobre su música, su inspiración y su relación con Belinda.

La entrevista con Christian Nodal…

Hace unas semana atrás ganaste la competencia de “La Voz México”, ¿cómo te sientes con este triunfo y qué significa en tu carrera?

Siento que todos ganaron. Todos los participantes mostraron su gran talento. Cada couch se llevó una experiencia. En mi caso, yo aprendí de todos; de la producción, de los participantes, fue una experiencia muy bonita. Se siente muy bonito darle la oportunidad a un muchacho de 16 años que posee una gran voz. Me alegro por todos los premios que se llevó. Siempre me da gusto que la gente me apoye así de bonito.

Cuéntame de esta continuación de “¡Ayayay!”

Este disco estaba destinado a salir completo el 11 de septiembre con 14 temas, pero por la pandemia decidimos darle más música a los fanáticos y partirlo en dos. La primera parte incluyó un total de siete temas, pero para esta segunda parte me quitaron una, pero la vamos a usar para trabajarla con Ángela Aguilar, quien tiene mucho potencial y hay que aprovecharlo. Esta continuación incluye 13 canciones, es un disco muy variado, versátil, fresco y muy tradicional, trae de todo.

Ya hemos escuchado varias de tus canciones con letras con mucho sentimiento, ¿quién te hizo tanto daño? ¿De dónde nace esa inspiración?

Muchas de las canciones las compongo con mis amigos. Para componer tengo una semillita que es el sentimiento. Algunas veces me aportan o yo vivo las experiencias o me las platican o también salen de las películas. Al final son canciones que trato de hacer lo más real, pero no es que alguien me haya hecho tanto daño a mí.

Sus aportes musicales…

¿Cuál crees que ha sido el aporte principal mariacheño?

Antes, estar tatuado era peligroso en mi género. Los bling bling solo los usaban los tumbados, pero yo ya los traía desde antes. Siempre he sido muy liberal en cuanto a mi esencia y mi estilo. Ahora no se tienen que hablar o vestir igual, ya todos pueden ser ellos mismo. Yo no querían que vieran al genero mariacheño como algo pequeño, por eso hice con duetos con artistas grandes e importantes. El hecho de llevar algo tradicional y convertirlo en algo totalmente nuevo creo que ha sido mi aporte principal.

Para ti, componer es importante, ¿qué te permite expresar la música?

Lo que yo quiero al final de día es ayudar a la gente, aunque componer a mí también me ayuda. Todo es como una terapia, las ideas fluyen más rápido, es algo muy importante para mí.

Su polémica relación con Belinda…

Hace unos días resurgió una entrevista dónde admites que te gusta salir con mujeres mayores, ¿porqué?

Me gusta que las mujeres tengan claro lo que quieren, que sean serias, que tomen la relación con seriedad. Con lo anterior no estoy generalizando y no quiere decir que las mujeres de mi edad no tomen en serio las cosas, pero todo es muy raro. La sociedad, ahorita esta muy loquita, es muy difícil conseguir alguien serio.

¿Porqué tatuarte los ojos de Belinda en el pecho? ¿Te dolió?

Todos los tatuajes que me han hecho fuera de los brazos duelen mucho. Me lo hice porque quise, porque amo los tatuajes y también amo las cosas importantes. Belinda es el amor de mi vida y es la mujer con la que me quiero casar, ella representa mucho para mí. Ahora puedo decir que tengo los ojos más bellos (refiriéndose a los que se tatuó en el pecho). Siempre he hecho lo que me hace feliz y sino le hace daño a nadie, lo hago.

En tu relación sentimental, ¿quién es el agua y quien es el fuego?

Los dos somos fuego, pero asimismo somos muy conscientes. Es una relación muy bonita, somos muy parecidos y valoramos lo que tenemos.

¿Dónde, cómo y con qué bebida debemos escuchar la segunda parte de “¡Ayayay!”?

Dónde, en su casita, cómo, ahí como ustedes quieran; con una botella de agua, tequila o un cafecito. Hay canciones que se prestan para todo, espero que lo disfruten mucho.