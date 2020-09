¡El diablo es puerco! Así luce en la actualidad Don Hermes, el eterno papá de Betty, la fea

Jorge Herrera, actor colombiano, destacó en su papel de don Hermes Pinzón, en la exitosa telenovela Yo soy Betty, la fea.

Han pasado más de 21 años desde que se estrenó el melodrama protagonizado por Ana Beatriz Orozco y Jorge Enrique Abello.

Desde esa cuenta, varios actores continuaron en el medio del espectáculo, mientras que otros decidieron retirarse de la pantalla chica.

En el caso de Herrera, siguió formando parte de otras producciones y logró participar en más de 37 proyectos de cine y televisión.

Junto con su esposa, el artista que le daba vida al icónico personaje famoso por su frase: “El diablo es puerco”, creó una compañía de teatro llamada Teatro exacto, en los 2000.

Fue el año pasado cuando el actor fue reconocido por su trayectoria y recibió un homenaje por la Asociación Colombiana de Actores.

En los últimos años, Herrera participó en proyectos como “Las muñecas de la mafia”, “Enfermeras”, “Más allá del tiempo” y “Garzón Vive”.

Cabe destacar que el actor nació un 15 de octubre de 1948 y ha dedicado más de 40 años a la actuación.

Así recuerda Jorge Herrera su papel de Betty, la fea…

“Han pasado 21 años y la gente me sigue recordando por ese personaje. No me he podido desligar de Hermes, el estricto y cascarrabias padre de familia”, afirmó el actor de Yo soy Betty, la fea, durante una entrevista.

Precisamente Don Hermes fue el hombre que educó a su hija con valores esenciales como la honestidad, la honradez y el trabajo.

“Lo curioso fue que ahora que repitieron en Colombia la novela, los niños y los adolescentes son los que preguntan por Betty”, enfatizó Herrera.

Actualmente, Jorge se mantiene activo en el mundo de la actuación y sus últimas producciones fueron “La ley del corazón” y “La nocturna”.