Con un vestido transparente, Miley Cyrus no decepciona en los VMAs 2020

Como era de esperar, Miley Cyrus fue una de las artistas que acaparó la atención gracias a su elección de atuendo en los populares premios de música de MTV. La cantante era una de las más esperadas en los VMAs 2020 (Video Music Awards) y optó por lucir un sensual vestido negro transparente que dejó su ropa interior a la vista.

Además de elegir un vestuario sexy, Miley posó para las cámaras a su manera, sugerente y juguetona. Ella sabe cómo llamar la atención, especialmente en eventos como estos que permiten a los asistentes ser creativos con su ropa, cabello y accesorios. La artista lució el cabello corto y un vestido negro transparente con detalles en la tela. Por debajo se puede ver un top y una tanga negra, además de un par de guantes que combinan.

Este domingo 30 de agosto se celebran los premios VMAs del canal de televisión, MTV. Estos premios se realizaron en medio de todas las limitaciones y restricciones por la pandemia. El canal decidió continuar con su popular evento, tomando en cuenta los más estrictos protocolos de seguridad.

Por esta razón, el evento se realizó sin público presente y varias de las presentaciones fueron pregrabadas y otras presentaciones se realizarán en vivo desde diferentes escenarios en la ciudad de Nueva York, siempre sin audiencia física. Artistas como Maluma, Ariana Grande y Lady Gaga son algunos de los que participarán en la edición de este año. Además, Miley Cyrus también estará presentando uno de sus más recientes sencillos. De los shows más esperados por los fans es la de BTS, quienes ya se llevaron dos premios en lo que va de la noche a “Mejor grupo” y “Mejor grupo de K-Pop”.

La actriz y cantante KeKe Palmer, la anfitriona y presentadora principal de la noche, prometió que estos premios ofrecerán un gran espectáculo pese a las limitaciones.

.@MileyCyrus delivered + served + WORKED the #VMAs carpet! ✨🌙

Don't miss her performance of #MidnightSky at the @vmas tonight at 8p on MTV.

📸: @vijatm on IG pic.twitter.com/wNg95zASpQ

— MTV (@MTV) August 30, 2020