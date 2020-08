Chespirito, Juan Gabriel, José José y “El loco” Valdés, ¿víctimas de la maldición del 28?

View this post on Instagram

R.I.P To A Very Famous Comedian Actor LOCO VALDEZ 🙏 May You Rest In Peace … 2020 You Guy's 😒 Let's Keep The Positivity 😁 GOING . . R.I.P a un actor cómico muy famoso LOCO VALDEZ 🙏 Que descanses en paz … 2020 Ustedes chicos 😒 Mantengamos la positividad 😁 . . . . #twitch #youtube #stream #streamer #gaming #gamer #youtuber #youtubers #instagram #microsoft #streaming #livestream #games #gamers #youtubestreamer #twitchtv #twitchstreamer #twitchgamer #omletarcade #facebook #igtv #thevanityclan #actóre #rip #locovaldes #mexico #telemundo #univision #shelbygang