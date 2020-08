Yo soy Betty, la fea: 20 años después, así luce el hijo de Aura María

View this post on Instagram

#110 Armando la miraba desde la ventana de la esquina del salón haciéndole señas de que colgará, ella le respondió de igual manera dándole a entender que esperará. Be. Listo Jero, me parece perfecto, y de nuevo gracias, nos vemos en el almuerzo, chao! Ar. En el almuerzo? Pensé que iríamos al apartamento Betty… Be. Lo siento Armando pero no puedo seguir perdiéndome así las clases, recuerda que tengo beca. Ar. Si pero no puedes ser después, cual es la urgencia, cuando es el trabajo? Be. Es para el viernes, sabes cómo es Insignares, le gusta colocar a correr a la gente, además tu y yo sabemos que lo que realmente te molesta es Jerónimo. Ar. Si!! Precisamente eso es lo que me molesta, no pierde oportunidad para pasar tiempo contigo y tu casualmente nuuuuuunca te le niegas Beatriz!!! Sabes perfecto que muere por ti! Yo ya te lo he dicho mil veces, incluso te conté nuestra conversación pero insistes!! Be. Pero es que la cansada de todo esto debo ser yo Armando!!, te he dicho mil veces que no me interesa, además no te veo muy apresurado por dejar a Marcela e igual no ando cada cinco segundo peleando por ese tema!! Ar. Sabes perfecto mi situación Beatriz! Y no compares, que no es lo mismo… además no me niegues que no has escuchado los rumores, todos saben que esta relación no tiene futuro.