Belinda es una de las famosas que se ganó el cariño del público desde que era muy niña. La artista demostró su talento para la actuación y la música.

Sin embargo, durante su larga trayectoria no se ha salvado de protagonizar polémicos momentos que siguen en la memoria de sus seguidores.

Hace unos días, se revivió una de las peleas que tuvo con las Ha*Ash durante un reality show.

Todo ocurrió en el año 2015, cuando las tres artistas participaban en el programa de talentos Me pongo de pie.

En ese entonces, dos integrantes del equipo de Ha*Ash subieron al escenario para interpretar “Bella traición”, una de las canciones más populares de Belinda.

Durante la presentación, las concursantes olvidaron la letra de la canción. Pero no se esperaban que Belinda reaccionara muy molesta, se negara a darle los puntos y las acusara de “faltarle el respeto”.

La dura reacción de Belinda…

Ante la reacción de Belinda, las hermanas Hanna y Ashley defendieron a sus alumnas. Las artistas explicaron que las chicas no tuvieron tiempo de aprenderse la letra y debido a que “no escuchan esa música”, no lograron memorizar las estrofas.

“Esta canción se la aprendieron ayer en la tarde, ninguna de las dos escucha la música de Belinda”, enfatizaron las mexicanas.

La respuesta enfureció aún más a Belinda. La intérprete aseguró que un profesional se tendría que haber aprendido la canción para “respetar al artista”.

“Si yo me meto a un concurso tengo la obligación de respetar al artista y pues estas niñas no me respetan en lo absoluto”, enfatizó Beli.

Pero la polémica no se detuvo ahí, ya que la intérprete de “Ángel” insistió en que las hermanas tenían la obligación de encargarse de sus alumnas y tras recalcar que no es fan de Ha*Ash se retiró del lugar.

“Yo no escucho la música de Ha*Ash, no me gusta”, declaró la novia de Christian Nodal.