Florinda Meza revela la razón de no tener hijos con Chespirito

Florinda Meza confesó por qué nunca tuvo un hijo con Roberto Gómez Bolaños, conocido como “Chespirito“, declaraciones que han dejado en shock a todos los seguidores.

Durante una entrevista que concedió para el programa de espectáculos “De Primera Mano“, la actriz respondió que esta conversación la tuvo en innumerables ocasiones con el comediante.

“A los hijos se les quiere a través de la madre y que un hijo mío amándome como me amaba sería su adoración y él no podría cargar una con el peso de la culpa de amar menos a los otros”, indicó.

Luego añadió: “Y si hubiera conflicto entre los medios hermanos, no soportaría que lastimaran, agredieran al supuesto bastardo que sería su adoración, que no lo pusiera yo en ese predicamento”.

¡#FlorindaMeza habla de por qué no tuvo un hijo con #Chespirito y revela si fue decisión de él! #DePrimeraMano👌: https://t.co/oaYomlm1L7 pic.twitter.com/uE2PkvCQIy — De Primera Mano (@deprimeramano) August 17, 2020

Ella aseguró que en el momento que pudo tenerlo fue en una época donde era muy mal visto tener una relación así, siendo algo muy criticado por todos.

Además dijo que no se arrepiente de lo que vivió con él.

“Yo ya sabía, nadie me forzó, él me cortejó, o caí por el romance, porque me enamoré y vivimos un amor maravilloso. Cuando vio que yo me le iba, cuando vio que tenía que cerrar la brecha del cortejo, porque sino me le iría, estuve a punto de irme porque tuvimos muchos conflictos en esa época”.

“Él me amó con el 100 que podía dar. Me lo agradecía, él me conocía, conocía mi instinto maternal pero me agradecía eso, que yo lo aceptara de esa manera. Le agradezco a él muchísimas cosas como hacer mi vida interesante”.

Romance oculto de la actriz

Fue hace unos meses atrás, cuando Carlos Villagrán brindó declaraciones sobre el romance que tuvo con la actriz Florinda Meza.

“Ella andaba conmigo, ella me invitaba a su casa”. Asimismo, se atrevió a contar la vez que le pidió ayuda a Chespirito para poder alejarse de la actriz.

“Él me dijo: ‘Mira, hoy que vamos a grabar córtala, mándala a donde quieras y que se vea obligada a quedarse aquí para hacer el programa”, comentó.

Villagrán reveló que tras un tiempo, ambos actores se enamoraron y se casaron. También aseguró que la relación con la artista culminó en buenos términos.