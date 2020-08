Carlos Villagrán habla sobre su romance con Florinda Meza en la vida real

View this post on Instagram

*foto inedita de una de los episodios mas reconrdados por todos nosotros 😭 .( Don ramon en la escuela ) #elchavo #godinez #chespiritoporsiempre #chespirito #lavecindad #doñaflorinda #donramon #instagram #siguemeytesigo #lifestyle #seguir #seguidoresalv #humor #risas #comedia #chistes #chilindrina #buenasnochesvecindad #compermisito #profesorjirafales