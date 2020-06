Esta es la difícil y dura situación por la que pasa La Chilindrina a causa del COVID-19

El mundo de la cultura y el espectáculo se ha visto muy afectado por la pandemia del coronavirus y las personalidades no han sido la excepción. Tal es el caso de María Antonieta de las Nieves, quien interpretó a La Chilindrina en el programa El Chavo del 8.

La actriz ha sufrido los embates del COVID-19 que ha afectado sus arcas personales. Nieves narró que atraviesa una crisis económica debido a la contingencia sanitaria actual.

Por la cuarentena, María Antonieta no puede salir a trabajar, situación que ha aceptado por el bien de su salud, al tratarse de una persona en edad considerada vulnerable a agravarse en caso de un contagio.

“Mi hija Veronica es quien me trae la despensa, pues somos vecinas del mismo fraccionamiento. Así que cuidados no me faltan. Gracias a Dios me encuentro sana, pero ya he bajado 10 kilos”, contó en una entrevista.

La Chilindrina también aceptó que aunque comprende la situación y busca proteger su salud, le aflige el ver sus ahorros disminuir día tras días.

Recordemos que El circo de La Chilindrina tuvo que suspender sus presentaciones proyectadas desde hace unos meses atrás.

La Chilindrina ayuda a sus trabajadores…

La actriz enfatizó que pese a la crisis continúa pagando los salarios de sus empleados. Lo anterior para que no se vean perjudicados sus trabajadores.

“Lamentablemente sí, la pandemia ha afectado mi economía y más si sigues pagando sueldos. Yo no he despedido a ninguno de mis empleados, ni a mi asistente y demás gente que nos ayuda”, enfatizó La Chilindrina.

Además, María Antonieta agregó: “Tampoco quiero que mis trabajadores pierdan su plaza. Así que me urge regresar a trabajar con mi público que tanto amo y extraño”.

La mexicana contó que al momento de las declaraciones llevaba 80 días en aislamiento sin salir de casa.