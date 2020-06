Hacen pedazos a Thalía por subir fotos hot y fans le dicen "vieja"

Aunque muchos en cuarentena se han dedicado a descansar, Thalía ha hecho todo lo contrario dividiendo su tiempo entre las labores del hogar, las tareas escolares de sus dos hijos y su trabajo musical aún en casa.

De nuevo fue tendencia en redes sociales con el lanzamiento de la canción "Estoy soltera", junto a Leslie Shaw y Farina, tema que a cuatro días de su estreno ya supera los 5 millones de reproducciones en YouTube.

"Nadie que me estrese, nadie que me siga. Si me porto mal yo tengo un santo que me cuida #EstoySoltera", interpreta en una de las partes de la canción, dedicado a las mujeres solteras que se sienten más cómodas y libres sin pareja.