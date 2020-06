BTS dona US$1 millón al staff de conciertos afectados por Covid-19

BTS ha demostrado su gran corazón, pues con su agencia Big Hit Entertainment donaron un total de 1 millón de dólares a Crew Nation. Esta es su forma directa de ayudar al staff que trabaja en conciertos y que han sido afectados por las cancelaciones durante el Coronavirus (COVID-19).

Durante lo que va del 2020, se han suspendido, aplazado y hasta cancelado decenas de conciertos en todo el mundo por la pandemia, entre ellos el esperado tour mundial "Map Of The Soul", de la banda surcoreana.

Los cantantes de K-Pop han demostrado su preocupación por los estragos de la contingencia sanitaria y de nueva cuenta hacen lo posible por ayudar.

Según informó Variety, ayer se anunció que la gran donación llegó a su destino en Crew Nation; siendo una campaña creada por Live Nation. La donación inicial había comenzado desde marzo con 5 millones de dólares y se prometió igualar la suma con otros 5 millones de donaciones por artistas, fanáticos y empleados.

Los integrantes de la banda no paran de sorprender a sus fans con nuevas actividades, dinámicas y productos con el fin de que ARMY se entretenga y llenar sus días de emoción junto a los 7 chicos de los Bangtan Boys.

Ellos ha trabajado con varias marcas importantes en tecnología, muebles, joyería, ropa y juguetes, son una de las agrupaciones con más contratos de publicidad debido a su fama e impacto en el público que es fiel a ellos.

Hace unos años colaboraron con Mattel para crear la versión de los idols en muñecos, la línea fue un éxito de ventas en todo el mundo. Ahora se asociaron de nuevo con la empresa para lanzar un entretenido juego online de cartas, los idols de la banda de Big Hit Entertainment te acompañarán en todas tus partidas de ‘UNO’.

