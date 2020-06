FOTOS. Galilea Montijo sufre aparatosa caída y preocupa a sus fanáticos por su lesión

Galilea Montijo sufrió tremenda caída cuando se dirigía al foro del programa Hoy. Y es que la fuerte lluvia hizo que la tapatía derrapara por el suelo y sufriera una tremenda caída.

A través de su cuenta de Twitter, Alex Kaffie fue de los primeros en dar a conocer la caída de la conductora.

Cabe resaltar que, casi de forma inmediata, Gali fue trasladada al servicio médico de Televisa.

En el matutino de la famosa televisora, se informó que Montijo habría sufrido una lesión en la rodilla derecha.

Dicho incidente despertó la preocupación de todos los integrantes de la producción de la emisión matutina.

Entre risas, y a través de un video Montijo confesó cómo fue que sucedió la terrible caída.

“Creí que estaba en Guerreros, pero no. Me resbalé, es que ve mis tenis. Si me mareé un poquito, ¿sabes qué es lo peor? Que no traía agua de Jamaica. Eso sí me da coraje”, enfatizó la conductora en el programa.

Además, Montijo explicó cuál fue la reacción de la producción al ver cómo la conductora perdía el equilibrio y se precipitaba hacia el suelo.

“No sabes cómo corrieron porque vieron cómo volé. Está lloviendo, el piso, ya sabes, entonces por no caen en el coxis, no sé cómo caí y todo se fue a la rodilla. Pero aparte sí se puso media fea”, agregó Gali.

Actualmente, Montijo supera los más de ocho millones de seguidores en su cuenta oficial de Instagram.

En los últimos días, la conductora ha compartido una serie de fotografías con las que ha dejado en evidencia la espectacular figura que posee.

En una de sus recientes publicaciones, la también modelo felicitó a su esposo, Fernando Reina por el Día del Padre.

La conductora subió un video que tuvo cientos de reacciones.