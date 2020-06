Carlos Peña remueve emociones en medio de la pandemia del COVID-19 con emotivo video

View this post on Instagram

Este próximo viernes podrán escuchar “ Bésame Mucho “ en todas las plataformas digitales. Hicimos de esta canción maravillosa una versión explosiva, dinámica, una propuesta diferente que busca honrar una canción legendaria. Me encanta como quedó. Bésame mucho es de mis canciones favoritas, la he cantado desde niño en todos lados 🙂 Tuve el placer de sentarme a pensar nuevamente con mi buen amigo @arigar144 para crear este maravilloso arreglo, era un reto importante el que teníamos por delante, pero me siento más que feliz al escuchar el resultado. También tuve el gusto de cantarla junto a @danielacalvariooficial, excelente cantante mexicana, linda persona!! Que bonito compartir esta canción contigo, te abrazo a la distancia y espero que les guste lo que hicimos juntos ✌🏻 . . . 📸 @vibesbyclaudia siempre increíble tu trabajo. #besamemucho #29Mayo