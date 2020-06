Lupillo Rivera revela la razón del por qué se arrepiente de haber tenido un romance con Belinda

Belinda y Lupillo Rivera se conocieron en el reality show de TV Azteca, “La Voz”, y fue ahí cuando iniciaron un romance.

Su relación se mantuvo en secreto por un tiempo, pero poco a poco se fueron revelando secretos y comenzó a causar polémica.

En una reciente entrevista, el hermano de Jenny Rivera, fue cuestionado sobre si se arrepentía de su amorío con la intérprete de “Amor a primera vista”.

La respuesta del Rivera sorprendió a muchos. “De una cosa si me arrepiento, y lo que tengo que decir, nada más de una cosa”, comentó Lupillo.

El cantante además agregó: “Nunca me he arrepentido de nada de lo que me pasa en mi vida, nada. Nomás una cosa si me he arrepentido, de no haber repetido La Voz cien veces. Cien veces tenía que haber estado yo en ese show”.

El nuevo romance de Lupillo Rivera

Además de su fallido romance con Belinda, el artista también habló de la polémica que surgió con su exesposa Mayela Alonso hace unos días.

“Ha habido muchos dimes y diretes esta semana. La verdad no me afecta en nada, porque yo sé quien soy. No me arrepiento de nada”, manifestó el intérprete.

Recordemos que su expareja afirmó hace unos días atrás que el intérprete de canciones como “Que me entierren cantando” y “Yo te extrañaré” le había sido infiel.

Asimismo, enfatizó: “Yo sé que a mi exmujer le regalé todo lo que te imaginas. Le deseo lo mejor del mundo. No tengo absolutamente nada en contra de nadie”.

Cabe mencionar que, a pesar de sus fracasos en el amor, Lupillo siempre se ha manifestado abierto a iniciar un nuevo romance.

Incluso, hace un tiempo se señaló que tenía intenciones de entablar una relación sentimental con la conductora Mónica Noguera.