Con su primera canción, Val quiere demostrarles a los jóvenes que los sueños sí se cumplen

Val Torres descubrió su pasión por la música desde muy temprana edad. Además de bailar y cantar, desde pequeña demostró su talento en las artes, lo que llevó a sus padres a regalarle su primera guitarra cuando tenía 6 años.

Ahora, la joven de 15 años desea compartir su música con el mundo y como parte de ese objetivo presentó oficialmente su primer sencillo: “No lo haré”. El tema está inspirado en los altibajos de las relaciones de pareja y con esta canción la cantautora desea acompañar a otros, pero principalmente demostrarle a los jóvenes que los sueños sí se pueden cumplir. Para componer la canción contó con el apoyo y la producción de Francisco Páez, gran exponente de la música nacional.

Conversando con Val

Publinews tuvo la oportunidad de conversar con Val sobre su historia, su primer sencillo y los futuros proyectos que vienen en camino.

Cuéntanos de ti, ¿quién es Val?

Soy una joven con muchas ilusiones, extrovertida, que ama la música y componer canciones. Me gusta el baile, tocar guitarra y piano, jugar voleibol y pintar cuadros. He participado en musicales como “Seussical” en Los Ángeles y “Cat’s” en Guatemala. Una de mis metas es motivar a las personas a que sean ellos mismos, para puedan lograr lo que se propongan.

¿Cuántos años tienes? ¿Desde cuándo supiste que lo tuyo era la música?

Tengo 15 años y desde los 4 años ya sabía que me gustaba mucho la música. Cuando comencé a bailar, yo cantaba todas las canciones que bailaba. Luego mis papás me regalaron una guitarra y a los 6 años y medio empecé a tocarla. A los 8 años comencé clases con el maestro y talentoso Fernando Shell. Además, estuve en algunos talleres, musicales y en el coro del colegio. A los 13 años, hasta la fecha, mi tutor y profesor ha sido el maestro y gran artista, Francisco Páez, quien es también mi productor musical. Participé en una canción que se llama “Orgulloso de ser Chapín” y me siento muy afortunada de poder representar a mi país a través de lo que más me gusta hacer.

¿Cómo fue el proceso de tu primer sencillo? ¿Cómo nace “No lo haré”?

Escribí “No lo haré” hace dos años. Me inspiré en el amor y mientras hacía la canción me di cuenta del sentimiento que muchos pasamos al perder una relación, cuando no sabemos si llamar, si responder, si no responder (risas) cosas que tienen todas las relaciones y le puse música.

¿Qué significa para ti contar con el apoyo y asesoría de un músico como Francisco Páez?

Francisco para mi es un gran maestro, valoro y le agradezco muchísimo el tiempo que ha dedicado en transmitirme sus conocimientos, su paciencia y entusiasmo para animarme y motivarme constantemente. Siempre creyó en esa niña que llegó de 12 años a su estudio, con ganas de aprender y escuchar sus consejos. La música de Francisco es muy reconocida en Guatemala por su gran calidad y no puedo estar en mejores manos para la producción de mi música. El proceso con Francisco es de mucha creatividad, que consiste primero inspirarme a componer la letra de las canciones y luego entre los dos componemos la música y ritmos. Me divierto mucho y aprendo bastante con él.

¿Qué esperas con este nuevo sencillo? ¿Cómo lo han recibido tus seguidores?

Quisiera que, con mi primer sencillo, mi gente de Guatemala y el mundo me conozcan, que sepan que los sueños de los jóvenes se logran si se esfuerzan en conseguirlo y que con mi música pueda transmitirles mensajes de amor en cada relación que lleven.

El lanzamiento de “No lo haré” fue el jueves 4 de junio en YosiSideral, emisora con la que estoy muy agradecida por apoyarme y por apoyar el talento en Guatemala. La canción ya está sonando en las radios del país y también está sonando muy fuerte en Costa Rica. Estoy muy agradecida con la Cadena Nacional Costarricense y la emisora 103 FM.

La meta es que suene también pronto en Argentina, Colombia y México. En estos momentos la canción también está disponible en las plataformas digitales y pueden escucharla que a nivel mundial en Spotify, Deezer, YouTube, iTunes y Apple Music, entre otras. También me pueden seguir en Instagram como @valtorresmusic. Les agradezco que puedan compartir mi música porque así llegaré a más personas.

Hasta el momento los seguidores que han comenzado a escuchar “No lo haré” les ha gustado y me han dado una gran aceptación y cariño.

¿Qué viene para Val? ¿Futuros proyectos?

En este momento estoy en producción del video oficial del single, también tengo varias canciones escritas y estamos trabajando en el segundo sencillo. Dios me permita lograr sacar canciones que les gusten y así lograr mi primer álbum.

Un consejo para los jóvenes en esta cuarentena:

Quiero decirles que sé que son momentos difíciles, pero se puede salir adelante. Aprovechemos a nuestra familia, hagamos cosas que nos gusten y que nos diviertan para mantenernos positivos. Cantemos, bailemos o leamos un libro… apoyemos con ponernos las mascarillas si salimos y obedezcamos las normas de distanciamiento.

Todo a su tiempo volverá a la normalidad. Siempre hay que verle el lado positivo a las situaciones y mi consejo es que utilicen este tiempo para descubrir talentos que quizás no sepan que tienen.