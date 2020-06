VIDEO. Captan a Eiza González subida en un semáforo protestando por George Floyd

La muerte de George Floyd de 46 años, el pasado 25 de mayo en Mineápolis, a manos de un policía, ha despertado una gran indignación en Estados Unidos y se han realizado diversas marchas para manifestar su inconformidad y exigir justicia. Varios famosos se han unido, así como Eiza González.

Al igual que Jennifer López y Alex Rodriguez, la actriz mexicana apareció en las protestas y sorprendió a sus fans al publicar una serie de videos e historias en su cuenta de Instagram.

Sin embargo, lo que más llamó la atención, fue que la mexicana gritó consignas arriba de un semáforo, demostrando su valentía y apoyo total a la lucha de los derechos de las personas de color.

"@blklivesmatter Unidos estamos de pie🖤✊🏿✊🏽✊🏾✊🏻", escribió en una de sus publicaciones.

Para evitar comentarios de los haters, la bella celebridad bloqueó la sección.

Más problemas

Pero eso no fue todo por lo que causó polémica, pues Eiza fue blanco de duras críticas e insultos en Twitter al expresarse sobre el caso de Giovanni López con un mensaje dedicado al presidente de México, Manuel López Obrador.

"Y Giovanni???? Vamos a seguir haciendo como que eso no sucedió??? @lopezobrador_", escribió González en Twitter.

Ella hizo responsable al mandatario de la muerte de Giovanni a manos de policías de Ixtlahuacán de los Membrillos; sin embargo, usuarios se mofaron de la actriz y corrigieron su postura.

"Dice TvNotas que Alfaro le pagó millones a Eiza González para que culpara a @lopezobrador_"

"Tanto silicón tiene consecuencias, feas consecuencias. ¿Verdad Eiza?"

"¿Qué ha hecho #EizaGonzález?"

"¿Y esta tarada de cual fumo ahora?"

Tras el comentario, Eiza se hizo tendencia en redes sociales. La actriz de "Bbay Driver" se rectrató y contestó a las críticas.

"Cuando un tema escala a nivel nacional como tal. No solo queda a nivel estatal. La brutalidad policiaca es un problema que le incumbe al gobierno, y porque no se le puede cuestionar al gobierno? Por algo pagan impuestos. No quieren sentirse protegidos? Es un problema importante".