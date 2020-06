Pearl Jam publica versión sin censura del video de "Jeremy"

La banda estadounidense de grunge y rock alternativo, Pearl Jam, ha lanzado una nueva versión, sin censura, del video de una de sus canciones más emblemáticas, "Jeremy".

Esto con la finalidad de concienzar y llamar la atención sobre la violencia armada.

El video cuenta la historia de un adolescente acosado en su escuela y que cansado de tanta opresión termina disparándose con una pistola frente a sus compañeros.

El video de esta canción fue lanzado originalmente en 1992 y llamó la atención sobre la violencia armada, el suicidio de adolescentes y la violencia en las escuelas.

"Jeremy" fue incluida en "Ten", el álbum debut de Pearl Jam y tuvo dos nominaciones al Grammy en el año 1993: Mejor Canción de Rock y Mejor Interpretación de Hard Rock.

La canción se inspiró en el suicidio de Jeremy Wade Dell, un estudiante de 15 años, quien en enero de 1991 se suicidó en su escuela.

El clip fue dirigido por Mark Pellington.

El video fue compartido por la banda originaria de Seattle, Washington, el pasado 4 de junio.

Sirvió como antesala para una conmemoración más del Día Nacional de Concientización sobre la Violencia de Armas.

En este día las personas se visten de naranja.

La banda también compartió en Twitter el video tomando como preámbulo las protestas que han surgido en Estados Unidos, derivadas del asesinato de George Floyd.

(1/3) In addition to the equity protests taking place around the country, today also marks National Wear Orange Day. The increase in gun violence since the debut of “Jeremy” is staggering. pic.twitter.com/xzdSFaw6gS

— Pearl Jam (@PearlJam) June 5, 2020