Con gran orgullo, Aida Estrada muestra las imperfecciones de su rostro

View this post on Instagram

Bueno y no les había subido una foto del resultado final del color de mi cabello 🤩 ¿qué opinan? Varias me han escrito preguntando el número del color, que cómo hice para saber el color exacto etc etc. Así que les traigo un súper regalo y puedan vivir la misma experiencia que yo 😍🙋🏻‍♀️(asesoría con expertos, kit de coloración y kit de cuidados en casa) Ya sea que quieran re tocar su color o hacerse un nuevo look. Instrucciones: 1. Like a este post 2. Cuéntame porqué te quisieras ganar este cambio?👀 3.Después de haberme contado porqué, puedes comentar las veces que quieras con este emoji 💁🏻‍♀️ Contará las 2 cosas para elegir a la ganadora 👀 así que inspírense y comenten bastante 😊🙋🏻‍♀️ Serán 3 ganadoras y publicaré el resultado el jueves en stories *Válido en ciudad de Guatemala y Mixco