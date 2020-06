Bibi P. Luche cautiva a sus seguidores al fotografiarse en revelador top

View this post on Instagram

Holix. ¿Quíhubas? En esta foto usé el wide angle de mi celular nuevo y su cámara chida (tuve que limpiar todo el baño primero precisamente porque #wideangle). Está bien chipocles. Una #selfie de cuarentena más, ¿qué más da? Les dejo mi cupón para un descuento extra en la Huawei Store: AMOMIP40LITE. #HuaweiP40Lite @huaweimobilemx