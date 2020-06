Kiki: “De la forma más honesta quiero acompañar a las personas con mi música”

Desde muy pequeño José Pablo Soto demostró tener mucho talento para la música, desde el canto hasta la composición. Su pasión lo llevó a Estados Unidos a estudiar en una de las mejores universidades de música, Berklee College of Music. El guatemalteco ha lanzado oficialmente un nuevo proyecto musical bajo un nuevo nombre y conversó con Publinews sobre todos los detalles.

Con más de 5 mil seguidores en su perfil de Instagram y dos recientes sencillos ya subidos en Spotify, Kiki promete que ha “llegado para quedarse” y asegura que sorprenderá al público con lanzamientos cada dos semanas.

Kiki y su EP

Publinews conversó con el artista guatemalteco sobre el nacimiento de Kiki y lo que viene para su carrera. Según reveló en la entrevista, su nuevo nombre surgió de la necesidad urgente de renovarse.

“Kiki se creó un par de semanas antes de la cuarentena. Tuve la oportunidad de lanzar una canción con Danny Marín, quien me urgió a cambiarme el nombre. Yo ya no tenía pensado sacar música y tuve que empezar a pensar en algo. Recordé que hace más de 10 años le había dicho a mi mejor amiga que me gustaba el nombre Kiki y al investigarlo me di cuenta que significa mono pequeño, en inglés se usa como una abreviación de cariño para monito. Así nació Kiki”, explica.

Kiki se estrenó con el lanzamiento de su primer sencillo titulado FLU-YES, un tema diseñado para acompañar a las personas durante la cuarentena. “Eran las tres de la mañana y me sentía frustrado por no poder ver a nadie por la cuarentena. Tenía este track y surgió un coro muy interesante. Se lo presenté a mi roommate, que ahora es mi manager, y le dije ‘creo que tenemos algo’. Lo grabamos, lo mandamos a mezclar y masterizar y lo subimos a SoundCloud e IG TV y fue un boom”.

“Con FLU-YES quise apoyar a la gente en la cuarentena, que sepan que no están solos y que busquemos disfrutar a nuestra manera”.

La producción de música no se detuvo y dos semanas después de FLU-YES llegó el nuevo tema: MAN-GO. “MAN-GO representa esa frustración, esa ansiedad de estar ya varios meses encerrados. El ser humano necesita interacción y yo quiero acompañarlo con canciones que se adapten a cada ‘mood’, a cada sentimiento o humor por el que estén pasando”, agrega Kiki.

Ambos temas están disponibles en plataformas digitales como YouTube y Spotify.

Música para largo

"Soy una máquina para hacer canciones. Ya tenemos 32 temas listos que aún no han salido y ya están en maquetas listos para trabajarlos y lanzarlos", indica el artista.