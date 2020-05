Revelan la maldición de Viridiana que persiguió a la familia de Silvia Pinal

Silvia Pinal ha sido parte del espectáculo mexicano por décadas. Y este año, a través de la serie Silvia Pinal: Frente a ti, se han revelado los momentos más crudos que vivió en su camino a la fama.

La actriz lo tuvo todo pero también perdió mucho pues pasó por grandes pérdidas que hoy día siguen atormentando a la llamada "Dinastía Pinal".

Silvia Pinal tuvo cuatro hijos, fruto de tres diferentes matrimonios: Sylvia Pasquel, Viridiana Alatriste, Alejandra y Luis Enrique Guzmán. Todos ellos han destacado en la música, el teatro y la televisión pero quien tuvo la atención de todos fue Viridiana.

Viri nació el 17 de enero de 1963, fruto de la relación de Silvia con el productor Gustavo Alatriste. Destacaba por su belleza y personalidad; era amada por todos pues además era hija de una gran estrella y tenía un futuro prometedor en la actuación. Sin embargo, un accidente terminó con su carrera y su vida.

La muerte de Viridiana

Inspirada por su madre y su hermana mayor, Viri comenzó a incursionar en el mundo de la actuación. "He decidido que quiero ser actriz como Silvita y tú", fueron las palabras que pronunció al decidir su camino, según relata su madre.

SIlvia Pinal dudó por un momento, pero finalmente accedió. "Yo no te voy a prohibir que seas actriz; si no lo hice con tu hermana (Silvita), menos aún contigo. Pero eso sí, si no te gusta, no me vengas a llorar", le dijo Silvia Pinal.

Luego de participar en varias producciones, la gran oportunidad de Viri llegó con el programa ¡Cachún-Cachún Ra ra!, ya que se trataba de uno de los programas más emblemáticos de la década de los 80. A la par, la joven actriz se presentaba en la puesta teatral Tartufo.

En el programa, conoció a Jaime Garza, con quien después comenzaría una relación amorosa que sería su perdición.

La noche que cambió todo había una fiesta en el condominio en la zona de Olivar de los Padres, no lejos de Televisa, donde Jaime vivía con unos amigos. Era un lunes, 25 de octubre. No había grabación ni función del Tartufo, por lo que este invitó a Viri a salir. Ella no estaba segura de salir, pues tenía grabaciones al día siguiente, pero finalmente accedió

Perdió la vida

Hacia la medianoche, Viridiana se subió a su Atlantic para regresar a casa. Jaime fue el último en verla con vida, pues se despidió de ella desde el balcón de su casa. El auto volcó y Viridiana, al no llevar el cinturón puesto, salió proyectada de este, recibiendo un fuerte golpe en la cabeza. Su muerte fue instantánea. y ya que se encontraba en una zona aún no del todo urbanizada, las labores de rescate fueron complicadas.

Mucho se ha especulado sobre la presencia de drogas esa noche; sin embargo, todos los testigos aseguran que Viridiana no consumió ni bebió alcohol. También se dijo que estaba alterada porque había discutido con Garza, situación que fue desmentida. Al final, todas las versiones coincidieron con que la joven aseguraba estar cansada tras trabajar más de doce horas.

Nunca se ha podido aclarar qué fue exactamente lo que pasó, pero ocurrió por Santa Fe, en la lateral de la avenida Toluca. Apenas tenía 19 años. Su hermana Sylvia Pasquel fue notificada al instante para reconocer el cuerpo y de inmediato su madre pidió que no se realizara ninguna autopsia.

La tragedia se repite

Las cosas estaban muy tensas en la familia pues además del dolor ante la muerte de Viri, la relación entre Sylvia Pasquel y su madre no era la mejor pues aún había cierta tensión tras pelear por el amor de Fernando Frade.

Frade era un empresario mexicano que no sólo estuvo en la lista de amores de doña Silvia sino que además, terminó siendo parte de una tragedia que marcó la vida de su hija Sylvia.

En 1985 y de manera sorpresiva, Pasquel regresó con Frade para casarse. La propia Sylvia confesó que su relación con él fue una especie de venganza y despecho, además de que seguía con el dolor de la muerte de su hermana. "Mi mamá y Tulio me decían que lo pensara, que no era para mí. Yo estaba como enajenada".

Juntos tuvieron una hija a la que llamaron Viridiana, en memoria de la hermana de la actriz. Sin embargo, en 1987 la pequeña murió ahogada en 1987, consecuencia de un descuido; tenía dos años de edad. Sylvia y Frade se divorciaron ese mismo año.

*Con información de Nueva Mujer.