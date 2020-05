Natti Natasha expone su trasero, de espaldas y en sexy lencería

Desde que saltó a la fama, todo lo que toca Natti Natasha se convierte en oro. Se ha convertido en una de las cantantes

más representativas del género urbano y esto se debe a que sus temas se convierten en éxitos al instante.

Lo mismo sucede con sus publicaciones en las redes, siempre provoca que los fans caigan rendidos ante su sensualidad, y esta ocasión no fue la excepción.

No cabe duda que ella posee una belleza única, que hasta en la cama, recién levantada se ve hermosa. Ella publicó una foto desde la intimidad de su habitación, al natural, sin maquillaje, pero lo que más llamó la atención es que dejó expuesto su trasero en sexy lencería.

"Good morning 🌞. Go to the 🏋🏻‍♀️. Preparándome para el 1 de Junio #Quemaltefue …. te lo perdiste 😜 #NattiNatasha", escribió.

Como era de esperarse, los millones de seguidores quedaron cautivados y se lo hicieron saber con picantes mensajes halagándola.

Considerada como la bomba sexy del reggaetón, Natti quiso que conozcan su pasado, cuando no era una estrella. Por este motivo ha compartido algunas imágenes en las que se puede ver cómo lucía antes de ser famosa.

Además de compartir su infancia, durante un en vivo contó sin problema el por qué se puso implantes mamarios.

"Siempre había dicho que nunca me pondría senos, pero cambié de opinión. Tenía uno más grande que el otro, como les pasa a muchas mujeres, y no me sentía cómoda. No me arrepiento, necesitaba ese cambio", explicó.