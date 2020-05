Anitta presenta a su novio con sugerentes fotos en la cama luciendo diminuta lencería en Instagram

View this post on Instagram

Minha mãe sempre diz que nem me reconhece quando me vê no palco. Ela diz que eu viro outra pessoa, a tal da Anitta. Assim são os camaleões, uma das minhas inspirações de looks do mundo animal pro carnaval. Eles se camuflam, mudam de cor, se adaptam ao seu ambiente como forma de proteção. Várias espécies deles já não existem mais. A cada animal que posto aqui um profissional da área me instrui sobre o que dizer de cada espécie. Demoraram muito pra me mandar esse porque disseram que os textos ficariam muito repetitivos, afinal, todos eles estão correndo risco por conta das mudanças climáticas no mundo. Por isso, eu mesma escrevo esse. Se for necessário repito todos os dias. O planeta terra é uma casa de todos nós, todos os animais, humanos ou não. Quando as espécies não humanas desaparecem, é questão de pouco tempo até que nós humanos também não tenhamos mais elementos vitais. Reflitam sobre a nossa casa, nosso ecossistema. Amar os animais é amar a si mesmo.