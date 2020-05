FOTO. Selena Gómez reaparece con la cabeza rapada y la comparan con Britney Spears

View this post on Instagram

#JusticeForSlumberParty 💜 Graças ao grande sucesso que foi o #JusticeForGlory, mais uma justiça será feita nesse domingo (10)… dessa vez será com Slumber Party 🤩💁🏼‍♀️ Como ajudar? -Compre no iTunes o single “Slumber Party” na versão Deluxe explicit do Glory. -Compre no iTunes o ep de remixes de Slumber Party. -Deem streams e assistam o clipe. -Ajudem a subir a tag #JusticeForSlumberParty amanhã apartir das 2 horas da tarde (horário de Brasília) no Twitter. A Britney ficou super feliz com o Glory voltando aos charts.. entao vamos dar esse presentinho no dia das mães para nossa princesinha 💜💖🌸