VIDEO. Don Francisco reaparece con su cabello totalmente blanco y habla de la muerte

En entrevista en un programa de televisión, Don Francisco conversó sobre su experiencia en cuarentena. El famoso animador chileno compartió sus expectativas de vida. Además, hizo una reflexión sobre cómo la pandemia del COVID-19 ha cambiado la vida de todos.

Sin embargo, sus seguidores quedaron impresionados no solo por su mensaje, pues su cabellera totalmente blanca les llenó de ternura y nostalgia.

Don Francisco, reveló que ha pasado 60 días en cuarentena y la ha respetado. No sale de su casa en ningún momento.

"Lo único diferente, lo que me ha crecido en este tiempo… me ha crecido el pelo blanco. Ya lo vamos a dejar así", comentó sobre su nuevo look.