Actor de Crepúsculo junto con su novia son hallados muertos

Hollywood amaneció de luto. Y es que el actor Gregory Tyree Boyce, conocido por interpretar a Tyler Crowley en la película Crepúsculo ha sido hallado sin vida.

El hallazgo se produjo en su casa en Las Vegas. Junto al joven se encontraba su novia, Natalie Adepoju.

Las muertes se produjeron el pasado miércoles 13 de mayo, y de momento no se conocen las causas del fallecimiento.

La madre del actor fue quien confirmó el deceso a sus seguidores. Boyce debutó en la película Crepúsculo en 2008 a los 18 años.

Gregory Tyree Boyce brought to life Tyler Crowley in Twilight.

It’s because of him that Bella finally starts thinking about Edward as something not human.

Sadly, he was not credited on the Breaking Dawn Part 2 ending credits.

Thank you for Tyler. May he rest in peace. pic.twitter.com/1xpnaogeNH

— |Kristen • 77 days| (@bellaxkristen) May 18, 2020