Después de 10 años, Luis Fonsi se sincera y habla de su divorcio con Adamari López

Pasó ya una década de la polémica que ensombreció el divorcio entre Luis Fonsi y Adamari López. Y es que la actriz hizo fuertes declaraciones en contra del cantante puertorriqueño.

En su momento la presentadora dijo que el artista “no la deseaba como mujer” en medio de la batalla que ella enfrentaba contra el cáncer de mama.

Aunque las declaraciones de López, en su momento, fueron rechazadas por Fonsi, ahora ambas partes disfrutan de sus familias por separado.

Sin embargo, recientemente, el intérprete de “Despacito”, se sinceró y destapó cómo se enfrentó a una de las etapas más difíciles de su vida.

“Tener un divorcio público no fue nada fácil y que todo el mundo opine y piense que sabe más que uno. No fue fácil”, confesó el artista en una entrevista.

El cantante enfatizó que aprendió mucho de dicha experiencia y que ahora no permite que los comentarios de terceros le afecten.

“Se han dicho cosas horribles. Lo que pasa es que ya uno va aprendiendo a dejar ir esos comentarios que no tiene peso”, agregó Fonsi.

Luis Fonsi aprende de sus errores

Además, aceptó que ha cometido muchos errores. “Yo sé que soy una persona buena. No soy un hombre perfecto. He cometido mis errores. Pero sabes qué, si eso que están diciendo de mí no es verdad, no voy a ser de esas personas que van a salir armar un escándalo”, afirmó.

Actualmente, Fonsi es de los artistas que prefieren mantener su vida personal al margen de su carrera.

“La gente sabe quién soy. Lo mío es hacer música, hacerlo de corazón. Yo vengo de una familia tranquila, llena de mucho amor”, puntualizó el boricua.

Recordemos que el artista actualmente está casado con la modelo española Águeda López, con quien tiene dos hijos.