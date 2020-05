Muere Little Richard, pionero del rock and roll en EE. UU., a los 87 años

Uno de los iconos del rock and roll en Estados Unidos y el mundo Richard Wayne Penniman, mejor conocido artísticamente como Little Richard, falleció a los 87 años de edad.

Esto fue reportado por la revista especializada en música, Rolling Stone.

La causa de la muerte de esta leyenda de la música, que movilizó a multitudes desde los años 1950, aún se desconoce, según apuntó la revista.

Little Richard fue uno de los más grandes compositores y músicos afroamericanos del rock and roll estadounidense.

Por otra parte, también fue inspiración e influencia de la cultura popular así como para músicos posteriores que continuaron con este género musical.

Sus composiciones ayudaron a dar forma al ritmo y al blues para las nuevas generaciones.

Penniman fue honrado en vida por muchas entidades.

Fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll como parte de su primer grupo de miembros en el año 1986.

Pero también fue incluido en el Salón de la Fama de los Compositores.

Richard tuvo grandes éxitos populares como "Tutti-Frutti" y "Long Tall Sally", entres muchos otros.

De acuerdo con el portal de espectáculos TMZ, el bajista de Richard, Charles Glenn, habría indicado que el músico estaba enfermo durante 2 meses.

Richard nació en Macon, Georgia, el 5 de diciembre de 1932. Y muere en Nashville, Tennessee.

Nile Rodgers, músico, productor musical, arreglista, compositor y guitarrista, también fundador de Chic, lamentó el deceso de Richard.

Por su parte, el músico y escritor Tim Rice también se refirió a la muerte de Penniman.

The genius who gave us A WOP BOP A LOO BOP A LOP BAM BOOM and plenty more is no more. RIP The Great Little Richard an indisputably unique entertainer.

— Tim Rice (@SirTimRice) May 9, 2020