El cantante guatemalteco, Ale Mendoza sale a la calle a recaudar víveres para los afectados por COVID-19

View this post on Instagram

Una vez mas.. GRACIAS por sumarse a este movimiento. Hoy se recolectaron varios víveres para bendecir a familias que hoy nos necesitan. 🇬🇹❤️ (para todos los que no pudieron llegar y están interesados en sumarse, haré una 2DA COLECTA este Viernes 8 de Mayo en el mismo lugar.. TACOBELL ZONA 10 de 12PM a 4PM) será un gusto poder compartir con todos ustedes. Que esta union sea SIEMPRE 👊🏼