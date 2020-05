Laura Bozzo vuelve a ilusionarse con el amor y presume a su nuevo prospecto

En medio de todo este confinamiento por el coronavirus, Laura Bozzo decidió sincerarse con sus fanáticos.

Y es que por medio de un Instagram Live de “TV y Novelas”, la presentadora de televisión decidió hacer algunas confesiones respecto a su vida.

La abogada enfatizó que por el momento está muy feliz porque está saliendo con una persona que la trata como “una reina”.

“Hay como una relación de amistad, todavía no tengo novio mucho menos. Vamos a ver qué pasa, uno nunca sabe qué va a pasar”, expresó la peruana.

Bozzo, también resaltó que la que podría ser su pareja en un futuro, que la persona es mayor que ella y la trata muy bien.

“Es contemporáneo mío, ningún mocoso, niño no. Aprendí que la edad se lleva en el espíritu, por eso me siento como si tuviera 30”, añadió Laura.

Laura Bozzo habla de su pasado

Además detalló que ella busca en un hombre lo que encontró en su primera amor. “Fue venezolano, cuando yo estudié en la Universidad Central de Venezuela. El gran, gran amor de mi vida fue Pedro. Era muy importante en ese país que fue hasta candidato presidencial”, recordó la presentadora.

Asimismo, explicó: “Me llevaba 42 años, yo tenía 23 y él 65, pero yo me sentía enamoradísima. El hombre que más he amado aparte de mi padre y mi abuelo es él. Porque era alegre, divertido, me llenaba de flores y regalos. Eso es lo que busco ahora también”.

Laura también contó que conoció a su actual pretendiente en una entrevista. “Me dijeron que una persona me quería conocer. Yo no lo podía creer. Luego me contactó y nos vimos, y volví a sentir todo eso que viví con Pedro”, añadió la conductora de “Laura en América”.

Finalmente explicó que no está enamorada, pero sí está ilusionada.