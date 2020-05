VIDEO. Queen lanza "You Are The Champions" en honor a trabajadores de Salud

Los integrantes de la mítica banda inglesa Queen, Brian May y Roger Taylor, unieron esfuerzos, a pesar del confinamiento, para grabar junto con el cantante estadounidense Adam Lambert y crear una nueva versión de "We Are The Champions".

Sin embargo, esta vez la grabación se hizo mediante una colaboración a través de la red social Instagram.

A todos ustedes guerreros de primera línea que luchan contra el coronavirus alrededor del mundo", dice la parte inicial del video.

VIDEO

Graban desde el hogar

De acuerdo con la descripción del video que fue colgado en la página oficial de Queen en YouTube, los tres artistas grabaron cada quien sus partes desde sus domicilios.

Brian May, desde Londres; Roger Taylor desde Cornwall; y Adam Lambert desde Los Ángeles, Estados Unidos.

El resultado, ahora terminado, mezclado y masterizado, se publica bajo un nuevo título: "You Are The Champions".

Todos los ingresos se destinarán al Fondo de Respuesta Solidaria Covid-19 para la Organización Mundial de la Salud (OMS)", indica la banda.

Ficha técnica:

Dirigido por: Drew Gleason y Tyler Macey

Editado por: Tyler Macey

Producido en nombre de Miracle Productions por: Simon Lupton.

Se hace agradecimiento especial al equipo de creación de contenido º1824.

Donan videos

Por otro lado, se indica que Shutterstock y su comunidad global de camarógrafos donaron videos de alta calidad para usar en este video.

El material de 2:33 minutos cuenta con imágenes de los principales lugares del mundo en pleno confinamiento.

Les estamos muy agradecidos por esta contribución y apoyo en su producción", agregan.

Asimismo, las imágenes muestran a distintas personas alrededor del mundo agradeciendo y aplaudiendo a doctores por la ardua labor que han tenido en todo este tiempo.

Por supuesto, el video muestra a los tres artistas interpretando su respectiva parte del tema desde sus hogares.

Brian Taylor, Adam Lambert y Roger Taylor / Captura de pantalla

"We Are The Champions"

Esta balada compuesta por el fallecido Freddie Mercury fue lanzada el 7 de octubre de 1977 y se incluye en el disco "News of the World".

Se trata de una de las canciones más emblemáticas y populares del rock y que es utilizada, principalmente, en las celebraciones de victorias deportivas.