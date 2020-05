Alejandra Barillas, Miss Guatemala 2010, deslumbra con sensual lencería

View this post on Instagram

Cuando no estoy trabajando casi siempre me gusta quedarme en casa pero cuando te obligan por tu salud y seguridad a quedarte en casa es difícil! Me he aburrido, me ha dado un poco de depre, hambre 😬me ha dado tristeza etc etc. Pero también he amanecido con energía, con ganas de limpiar mi casa y de hacer cosas que siempre dejaba para después! Hoy los invito a despertar con energía y hacer todo aquello que siempre han soñado, desde abrazar a un ser querido, Intentar hacer una receta de la abuela/Mamá, sembrar una plantita, aprender un idioma, organizar la casa, hasta estrenar aquel Outfit que tenían por ahí para una ocasión especial! Hoy es cuando ✨🙌🏻