Sara Curruchich denuncia públicamente a la presentadora Sandy Méndez por racismo

View this post on Instagram

Como articulación estamos totalmente en contra de cualquier medio de comunicación que fomente el racismo y mas discursos opresivos. Condenamos los videos que subió @sandy_mendezgt a Tik Tok que fomentan la naturalización de imagenes racistas. Cuestionamos seriamente al medio de comunicación (TV azteca @tvaztecaguate ) por hacer difusión de su contenido. Cero tolerancia al racismo y a la forma en la que ella agresivamente ha respondido ante estas denuncias.