En sexy pijama, Maribel Guardia levanta pasiones en Instagram

Cuenta que todavía hay esperanza, que la vida es más eterna que la muerte, que debemos seguír persiguiendo nuestros sueños,que debemos corregir nuestros errores, que debemos hacernos dignos y que aunque lleguen los tiempos del cólera, habrá un un espacio para el amor. GARCÍA MARQUEZ #yomequedoencasa #coronavirus 🙏🏼