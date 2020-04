¡Espectacular! Thalía se quita la ropa en Tik Tok y baila sensualmente al ritmo de “Piel morena”

Sin lugar a duda, Thalía no se podía quedar atrás y hace poco decidió unirse al famoso #PillowChallenge. Y es que durante la cuarentena, la artista nos ha sorprendido con su belleza en sus diferentes redes sociales.

En una publicación en Instagram realizada por la también actriz, se le puede ver más radiante que nunca.

Como indica el reto, la artista aparece únicamente tapando sus atributos con una almohadada, misma que amarró con un cinturón.

Thalía escribió en el material audiovisual: “Quédate en casa y haz el #PielMorenaPillowChallgenge”.

El video rebasó el millón de reproducciones y su post recibió un sinfín de comentarios. Esta no es la primera vez que la intérprete de canciones como “No me acuerdo”, “Desde esa noche” y “No me enseñaste”, hace una publicación de este tipo.

Durante la cuarentena, Thalía a compartido un sinfín de fotografías que dejan en evidencia la espectacular figura que posee a sus 48 años.

Recientemente, compartió una fotografía en la que luce un conjunto en color negro y dorado.

El atuendo fue acompañado por unos guantes de látex, una cadena, unas mallas y unas botas muy sexys.

La imagen desató la locura entre sus fanáticos, quienes la llenaron de halagos de forma inmediata.

Las sexys imágenes de Thalía

Actualmente, Thalía supera los más de 16 millones de seguidores en su cuenta de Instagram. En dicha red social, la cantante mexicana comparte fotografías de su día a día.

El pasado 12 de abril, la cantante mexicana, decidió consentir a sus fanáticos con otra atrevida postal.

Asimismo, en la publicación, la esposa de Tommy Mottola aparece luciendo un disfraz al estilo conejita.

No cabe duda, que Thalía si que sabe sacarle provecho a todos sus atributos. Una de sus últimas canciones lanzadas fue junto al dúo Mau & Ricky.