Maluma y Pipe bueno son acusados por una modelo de haberla “violado” en Cancún

Maluma se encuentra en el ojo del huracán. Y es que recientemente, una modelo lo acuso de abuso sexual.

Según la joven, el intérprete la habría obligado a tener un trío sexual junto con Pipe Bueno cuando ella estaba alcoholizada.

La información la dio a conocer el reportero Gabriel Cuevas por medio de su canal de YouTube. En la misma, la modelo, de nombre Gretell Dorado, le cuenta al comunicador como fue que la obligaron a tener sexo.

El hecho sucedió supuestamente en Quintana Roo, años atrás. Dorado conoció a Maluma y le contó a Cuevas que la invitaron a la suit de él, a una fiesta privada.

Al llegar a la habitación, Maluma estaba en bata, y con él Pipe Bueno. Ambos comenzaron a beber como si nada y en total armonía, recordó la modelo.

“Estaba un poco tomada. En ese momento no sabía lo que hacía, no me sentí bien, me sentí usada, utilizada”, detalló.

Cortesía

Dorado tuvo sexo con Maluma, le confiesa la joven a Cuevas, y cuando terminaron el acto, el colombiano le dijo que también debía tener relaciones con Pipe Bueno, y de nuevo con él, al mismo tiempo.

Maluma, ¿culpable?

“Tuve miedo de hablar porque sé que me iban a juzgar. Nunca quise hablar del tema por lo mismo. Si yo decía esto, me iba a ir peor”, afirmó la modelo.

Además, Gretell comentó: “A mi mamá la amenazaron, decían que me iban a matar si hablaba. Yo siento que fui otra víctima”, agregó la joven originaria de Cuba.

Cuevas cuenta que Dorado le confesó que nunca quiso denunciar a Maluma, porque no le creerían. Además, admitió que nunca quiso tener relaciones con los dos al mismo tiempo y fue obligada al acto.

Hasta el momento, ninguno de los dos colombianos se han manifestado al respecto.