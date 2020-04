Greeicy: “Hay que ponernos la camiseta y ayudar a otra familia con un mercado o algo”

Greeicy Rendón está viviendo un sueño. Toda su vida anhelo un espacio dentro de la música y lo logró. No fue un proceso sencillo ni mucho menos rápido. De hecho, en un momento las puertas parecían cerrarse.

La cantante colombiana junto con su novio, Mike Bahía, fueron los últimos en ofrecer un concierto en el país, antes de que se cancelaran todos los shows en Guatemala debido al coronavirus.

Desde su casa, en Colombia, la artista tomó el teléfono para platicarnos más sobre su nuevo sencillo, “Los besos”, tema que resume los nueve años de relación que tiene con su pareja.

La entrevista con Greeicy…

¿Cuál es el significados de “Los besos”?

Después de tantos años con Mike, el amor sigue. Es importante dejar que los sentimientos y sobretodo el amor fluyan, y ese es el significado de la canción. Yo espero que la gente sienta esa sensación que yo siento con esta canción.

Tú lo has dicho, la canción refleja tu relación con Mike, ¿cuál es su secreto de amor?

Yo creo que no hay un secreto, tampoco una regla ni una forma exacta. Cada relación fluye de una manera distinta. Todos somos un mundo completamente diferente. Yo, como Greeicy, siento que el que seamos diferentes hace más fácil convivir con la otra persona, hace que entiendas, que respetes, que des el espacio, que respetes cuando no estés de acuerdo. Todo lo anterior hace que sigas, que no frenes; no sumas cosas que no suman. El respetar que todos somos diferentes hace que todo fluya, y eso es lo que creo que es mi relación. Pero también esta el amor. Cada quien vive su relación a su manera.

La temática del video tuvo que cambiar y acoplarse a la situación actual…

Tenemos muchas imágenes juntos, pero las del video realmente son especiales. De hecho, afortunadamente, teníamos grabado el día que hicimos la canción y decidimos compartirlo. Tenemos muchas imágenes guardadas del pasado, pero estas imágenes son de nosotros, en nuestra casa. El video quedó mejor de lo que pensamos que iba a quedar. Es más real, quedó con otra energía y eso lo hace especial.

¿Cómo le gustan los besos a Greeicy?

Románticos, pero apasionados, ya sabes, que sean tiernos.

Greeicy y la cuarentena…

¿Cómo le estás sacando provecho a este confinamiento?

De muchas maneras, tengo la fortuna de estar en un lugar especial, con mi familia, con Mike y eso hace que todo sea especial. Es muy raro estar en casa, mi cotidianidad es estar viajando de un lado para otro. Me he reencontrado conmigo misma, me he reconfirmado lo que es importante en mi vida, lo que quiero. Tengo la dicha de estar bien, pero también me han pasado muchas cosas por la cabeza. Hay días en los que siento que no soy capaz porque sé que hay muchas personas que no tienen la posibilidad de estar bien. Es un momento donde tenemos que estar juntos aunque estemos alejados. Hay muchas personas que podemos estar tranquilas, pero hay otras que salen porque no tienen como sobrevivir, no tienen que comer. Todos de manera tranquila deberíamos ponernos la camiseta y ayudar a otra familia con un mercado, porque eso es lo que necesitamos ahora.

Estuviste en Guatemala hace unas semanas atrás, de hecho fue el último que se hizo, ¿qué recuerdo te llevaste?

Hoy en día lo recordamos con más amor que nunca. Tuvimos un encuentro increíble con nuestro público. En estos momento que extrañamos estar en una tarima revivimos muchos recuerdos cuando bajamos del escenario y fuimos al hotel, llegamos llenos de emoción, de energía. La gente nos dio mucho cariño y nos reconfirmaron lo que dicen las redes sociales. Esperamos regresar muy pronto y que pase esta pandemia.

Más música…

Has tenido grandes colaboraciones en tus últimos trabajos, ¿vienen más?

Claro que sí, hay varias colaboraciones pendientes, pero no puedo adelantar mucho ahora. Shakira es un gran referente musical y moriría por hacer algo con ella.

Con un diminuto atuendo, Greeicy hace delirar a sus fanáticos con sensual baile La arista dejó a muchos de sus fanáticos con la boca abierta al compartir el sexy video en Instagram.

Hace años atrás fuiste presentadora de un programa infantil y suponemos que tienes muchos fans que son niños, ¿qué representan ellos para tu carrera?

Todo, yo creo que son la vida. Tengo fans de muchas ciudades, mis fanáticos son familias, en donde los padres hasta los niños se enamoran de la música y eso es especial. La energía de los niños es genuina, tan bonita. Cuando un niño te entrega su amor y canta tu canción, es real. Son tan libres y transparentes. Siento una gran responsabilidad el ser de cierta manera una influencia y es algo que me motivo a ser mejor cada día.