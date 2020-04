Camilo confiesa que no es el “hombre perfecto” y nos revela cuál es su peor defecto

Hablar de Camilo Echeverry es sinónimo de amor, de buena vibra, de magia y mucho más. Fue hace tan solo unos días, cuando el cantante originario de Colombia sacó a la luz su nuevo álbum, “Por primera vez”.

En medio del confinamiento derivado por la pandemia del coronavirus, el artista se mantiene muy activo en la música y por ello quiso sorprender a su “tribu” con un álbum completo inspirado en su esposa, Evaluna Montaner.

“Este disco resume lo que soy hoy”, se atrevió a decir el cantante, con quien sostuvimos una videollamada recientemente.

Su nueva producción recopila todas sus composiciones más importantes hasta el momento y algunas otras inéditas con las que espera impactar.

La entrevista con Camilo…

¿Por qué lanzar la canción “Favorito” en estos momentos?

Los artistas tenemos que estar concentrados en seguir dándole a la gente razones para sonreír, para seguir con la esperanza de mantenernos cuerdos, enteros, viviendo. “Favorito” es una canción perfecta para este momento, porque el mensaje central de la canción es que no importa que tan grande es el mundo afuera de tu casa, que no importan todos esos lugares en donde pudieras estar, que tu lugar favorito no es tu lugar favorito, tu lugar favorito es la gente que amas, que esta al lado tuyo en el sofá, eso fue lo que descubrí en esta cuarentena y esta canción es testigo de eso.

Imaginamos que tenían miles de tomas para el video de “Favorito”, ¿cómo hicieron para elegir los momentos perfectos para incluirlos en el clip?

Tratamos que la edición de los videos este basada en el ojo de alguien más en quien confiamos. Nosotros nos encargamos que la toda la captura del material sea desde el punto de visto nuestro, pero que la edición la haga alguien más.

Del año pasado para acá te has convertido en todo un fenómeno musical, en Guatemala, cuatro de tus canciones lideran los charts, ¿cómo te sientes con ello?

Me siento feliz, contento, pleno. Siento que mi música está teniendo un lugar en las personas. Yo soy un artista honesto, cada canción significa algo que representa un pilar en mi vida, entonces, cuando una persona le encanta la canción y la hace parte de su vida, esto me confirma que tengo muchas cosas en común con la gente que escucha mi música.

Así vive Camilo la cuarentena…

¿Cómo vive la cuarenta Camilo y cómo la has aprovechado?

He aprovechado para conectarme con mis ideas, las que tenía pendientes, conectarme con mis cuadernos, con mi guitarra. Conectarme con mi esposa, conocerla más. Conectarme con mi cuerpo; llevaba tanto tiempo con ganas de moverme de manera libre y diaria. Me faltaba disciplina y la cuarentena me lo ha permitido.

Tu nuevo disco está inspirado completamente en tu esposa, Evaluna, ¿cómo podrías definir esta etapa de tu vida?

El nombre de mi disco es un gran nombre, que definitivamente es lo que estoy sintiendo. “Por primera vez” (nombre del disco), representa que estoy viviendo todo por primera vez, primera vez que canto, que escribo una canción, que me enamoro, que comparto mi música, todo… Este disco activó la ilusión de ser un artista nuevo, que hace algo por primera vez.

¿Qué significa para ti “la tribu”?

Quiero empezar dejando en claro que la tribu no es mi club de fans. Actualmente estamos en un momento histórico, en donde todo se esta desmoronando; no sabemos que va a pasar con el sistema, la gente está deprimida y creen que no va haber un cambio, pero hay una tribu de gente que sigue creyendo que el amor es una revolución, que sigue creyendo que existe un cambio, que sonreír es más fuerte que agredir. A esa tribu es a quien yo le canto y yo soy parte de ella.

Tu historia de amor nos hace creer que el hombre perfecto existe, pero ¿cuál es tu peor defecto?

Te puedo hacer una lista de 1500 defectos (risas), soy más defectos que virtudes. Mi impaciencia es uno de mis defectos, mi obsesión con la persecución de una perfección que no existe. Mi manera en que cuando algo esta mal, todo esta mal o cuando está bien, es una gran defecto.

Lo que recuerda de Guatemala…

¿Qué impresión te llevaste de Guatemala en la visita que hiciste el año pasado, te gustó algo en específico?

Te puedo decir varias cosas: Era la primera vez que iba con mi música, me generó una impresión muy fuerte ver la cantidad de gente que ya la escuchaba y vivía mi música. Segundo, la calidad humana de la gente. Eso me volvió loco, el amor de la gente me pareció una locura, la manera en que se entregan. Tercero, cuento los días para volver porque hubo un restaurante que me encantó. Guatemala me marcó por todos los lados.

¿Qué es lo primero que harás cuando se termine el confinamiento?

Viajar con mi música para poder abrazar a todo el mundo en la calle.