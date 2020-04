Fanáticos destrozan a Paulina Rubio por no saberse sus canciones y lucir “espantosa” en un live

Paulina Rubio nunca ha sido ajena a la polémica. Aunque en está ocasión, quizá ha traspasado todos los límites.

El pasado domingo, la cantante protagonizó un en vivo para hablar con sus seguidores en Instagram.

Es precioso cómo los famosos dedican su tiempo libre a instruirnos en tiempos de coronavirus. Hoy Paulina Rubio nos ha enseñado cómo drogarse en directo y que se note mucho ❤pic.twitter.com/GtnoHErLAP — Soy Una Gafapasta 🦔 (@SoyUnaGafapasta) April 19, 2020

Y es que la mexicana formó parte del macroconcierto One Word: Together at Home organizado por Lady Gaga.

Lo que en principio iba a ser una charla de un artista sobre el confinamiento, el coronavirus y su música acabó siendo la comidilla de todas las redes debido a su errático comportamiento durante la grabación.

Haciendo gestos extraños frente a la cámara, trepando por la silla y diciendo frases que no tenían sentido, Rubia causó gran impacto en sus fans.

Y es que en las redes, muchos seguidores la tacharon de lucir “espantosa”, ya que su apariencia parecía un poco desmejorada.

Además, cabe resaltar, que hubo un momento en el que la cantante olvidó casi por completo la letra de una de sus canciones.

Así reaccionó Paulina Rubio

Ante la situación, la cantante publicó en Tik Tok un video en el que se ríe de sí misma por las cosas que dijo.

Aunque muchos internautas le aplaudieron el hecho de que tomara con humor sus equivocaciones, una gran cantidad de usuarios de Instagram arremetieron contra ella.

Varios fans la señalaron de que no tenía más opción que burlarse de ella misma ante la ola de críticas.

Otra de las cuestiones que llamó la atención del live, fue que Paulina Rubio se acordó de la cantante Thalía. Recordemos que ambas son enemigas desde hace unos años atrás.

“Le mando un beso a Thalía. Mi compañera de toda la vida le mando un beso muy grande”, se le escucha decir a la artista.

Muchos internautas afirmaron que Rubio posiblemente podría haber estado “ebria” o “drogada”.