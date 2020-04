EN DIRECTO. Estrellas hacen inolvidable el concierto benéfico One World Together At Home

El espectáculo digital One World Together At Home es viral con decenas de estrellas como Taylor Swift, Paul McCartney, Maluma y Los Rolling Stones. El concierto es en apoyo a los trabajadores sanitarios que luchan contra la pandemia de coronavirus.

La primera parte de ese evento virtual, respaldado por la organización internacional Global Citizen en colaboración con la Organización Mundial de la Salud (OMS), duró seis horas.

Artistas como Jennifer Hudson, Matthew McConaughey y Luis Fonsi aparecerán por video en vivo y directo desde sus casas.

En su inicio, el exfutbolista inglés David Beckham estuvo en una videoconferencia con jóvenes deportistas y los animó a perfeccionar su técnica en casa.

Según Global Citizen, el evento no solo busca el entretenimiento, sino también funcionar como "un grito movilizador" para colaborar con organizaciones de ayuda locales, en un momento en el que la crisis sanitaria mantiene a unos 4.500 millones de personas confinadas en casa.

También llamará a filántropos y gobierno a apoyar a la OMS en su respuesta contra el coronavirus, un propósito para el que la organización asegura haber recaudado ya 35 millones de dólares.

El grupo The Killers cantó una versión acústica de su éxito "Mr. Brightside".

Concierto de talla mundial

La segunda parte del espectáculo fue un concierto virtual promovido por Lady Gaga, en el que participaron artistas como Billie Eilish, Elton John, Jennifer López, Celine Dion, Stevie Wonder y los ya mencionados Paul McCartney, Taylor Swift y los Rolling Stones.

Empezará a las 00H00 GMT del domingo y lo presentarán tres figuras de la televisión estadounidense: Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel y Stephen Colbert.

Lady Gaga indicó que este megaconcierto de dos horas, titulado "One World: Together At Home" ("Un Mundo: Juntos en Casa"), busca continuar "la carta de amor para el mundo" como llama "al valiente esfuerzo global" contra la COVID-19, que ha causado más de 157.000 muertos en todo el planeta.

El evento contará "historias globales de triunfo y esperanza", dijo la cantante estadounidense. "Podemos hacer algo para llevar alegría y un respiro a los rincones de la Tierra", agregó.

