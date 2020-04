Resurge video que comprobaría que el príncipe William le fue infiel a Kate

View this post on Instagram

Il duca e la duchessa di Cambridge hanno assistito oggi alla funzione religiosa domenicale nella chiesa di St. Mary Magdalena, vicino alla tenuta reale di Sandringham. La coppia ha accompagnato Sua Maestà la regina Elisabetta II. Con loro anche Carole e Michael Middleton e Rose Hanbury con il marito David (ricordate Rose? La presunta fiamma di William). Catherine indossa un cappotto di Roksanda Ilincic, stivali di Stuart Weitzman, cappello di Hicks&Brown e borsa di Jaeger. Il cappello della duchessa mi ricorda molto quello indossato da Sophie di Wessex in più occasioni nei giorni scorsi. Mi piace ma non mi sembra una scelta in stile Kate.. forse l'ha consigliata proprio Sophie. Comunque dona un tocco particolare all'outfit che, diversamente, sarebbe stato il solito, visto e rivisto. Trovo invece molto elegante Rose Hansbury, non tanto (e non solo) per il suo look ma per il suo portamento. Se qualche nube c'è stata tra lei e la duchessa, adesso sembrerebbe scomparsa. 📷 credit Max Mumby, James Whatling, PA.