¡Irreconocible! Fans tunden a Adamari López por el exceso de Photoshop en portada de revista

View this post on Instagram

Uno de los grandes retos con los que me he topado con relación al cuidado de mi cabello ha sido lograr detener la caída del mismo. Por los pasados meses he estado utilizando @hairplusrd y les confieso es una gran diferencia! Los productos que me han ayudado a que se vea como en esta foto son el gotero control de caída y grasa, la mascarilla de ajo y coco, el shampoo, acondicionador y como no, el producto estrella de la línea, el suero anti caída! Son productos orgánicos y 100% naturales. Para mejores resultados sigan las instrucciones y pidan asesoramiento via DM en @hairplusrd