Miss Guatemala 2007 suspende producción de bolsas para hacer mascarillas para los más necesitados

Actualmente todos somos testigos de como nuestra realidad tal y como la conocemos ha cambiado completamente y estos cambios muchas veces dejan desprotegidos a quienes más lo necesitan, es por ello que los talleres de @ix.chebel la casa productora de @mariasbag ahora está elaborando mascarillas como respuesta inmediata para apoyar a los trabajadores médicos de primera línea y a la población vulnerable de Guatemala. Es nuestro compromiso con nuestro país y la manera en que aportamos nuestro grano de arena para disminuir el alcance que a tenido esta pandemia global. Agradezco profundamente a los colaboradores de Ixchebel por su compromiso con Guatemala en la elaboración de estas mascarillas y también al gran aporte de @casayestilogt quienes donaron el material de la más alta calidad para su elaboración. Usemos la mascarilla en todo momento si nos vemos en la necesidad de salir a lugares públicos pero en la medida de lo posible lo mejor es quedarnos en casa. Si tienes que salir de casa, el uso de mascarillas y guantes es muy importante, te proteges a ti y me proteges a mi. La idea de aislarnos hoy es para cuando nos juntemos de nuevo no falta nadie #mascarillasgt #juntossaldremosadelante #quedateencasa #cuarentena