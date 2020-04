"One World: Together at Home", el festival que rendirá homenaje a los trabajadores de la salud

La organización Global Citizens, en colaboración con Lady Gaga, anunció recientemente el "One World: Together at Home", un festival que tendrá transmisión global el 18 de abril.

Se presentarán varios músicos y artistas así como comediantes prominentes, todo en apoyo a World Health Organization (WHO) y a los trabajadores de salud que se encuentran en primera línea luchando en contra de la pandemia Covid-19 (coronavirus).

Es muy importante pensar globalmente y apoyar a la Organización Mundial de la Salud para frenar esta pandemia y prevenir futuros brotes", aseguró Gaga.

¿Por qué es importante para Global Citizens?

Los trabajadores de la salud lideran el camino en la lucha para combatir esta pandemia global que está impactando a todos, incluyendo a las personas más vulnerables del mundo", indica la organización.

Asimismo, consideran que combatir la pobreza extrema y sus causas es un trabajo duro, cuyo progreso está siendo amenazado increíblemente por el Covid-19.

¿Quiénes participarán?

Alanis Morissette

Andrea Bocelli

Billie Eilish

Billie Joe Armstrong

Burna Boy

Chris Martin

David Beckham

Eddie Vedder

Elton John

Finneas

Idris and Sabrina Elba

J Balvin

John Legend

Kacey Musgraves

Keith Urban

Kerry Washington

Lang Lang

Lizzo

Maluma

Paul McCartney

Priyanka Chopra Jonas

Shah Rukh Khan

Stevie Wonder

Será presentado por los comediantes Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel y Stephen Colbert.

El especial, que se emitirá el sábado 18 de abril a las 5 p.m PT/ 8 p.m ET en ABC, NBC, ViacomCBS,iHeartRadio, y Bell Media networks y otras plataformas en Canadá.

Pero también podrá verse en línea en plataformas como Alibaba, Amazon Prime Video, Apple, Facebook, iHeartRadio, Instagram, Tencen, Tencent Music Entertainment Group, TIDAL, TuneIn, Twitch, Twitter, Verizon Media, Yahoo, y YouTube.

Al anunciar la transmisión mundial durante la rueda de prensa de la OMS el lunes, Lady Gaga confirmó que ya se han recaudado $ 35 millones en los últimos siete días para apoyar los esfuerzos de la OMS.