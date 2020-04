¡Fuertes declaraciones! Belinda revela cómo fue que Christopher Uckerman le rompió el corazón

Luego de tantos años, Belinda, finalmente se atrevió hablar de la relación que sostuvo con el exRBD, Christopher Uckerman.

Recordemos que la cantante mexicana reveló que fue con el actor con quien se dio su primer beso en la vida real y en la ficción.

“Me acuerdo perfectamente de todo, de ese momento. Nunca se me va a olvidar”, confesó la joven en una entrevista.

Recordemos que ambos trabajaron juntos en la telenovela “Aventuras en el tiempo” en 2001.

En ese entonces, ella tenía 12 años y el 14. De forma paralela Belinda y Uckerman vivieron un romance detrás de las cámaras que llegó a su fin cuando el actor le infirmó que había pasado página sin dignarse a verbalizar su decisión para darle una explicación.

“Voy a decirlo, porque me enoja mucho. Cuando me cortó y terminamos, porque de repente ya no quería estar conmigo, me hizo así”, detalló la intérprete, repitiendo el mismo gesto, haciendo la forma de una tijera con la mano.

Además, comentó: “Y yo le pregunté: ‘Me cortaste, ¿verdad?. Imagínate, yo lloraba y lloraba. Y al día siguiente no quería ir al llamado”.

Pese a que Belinda llegó a plantearse incluso dejar la telenovela, finalmente se impuso su profesionalidad. Irónicamente Christopher trató de reconquistarla nuevamente, pero entonces ella había aprendido la lección y se negó a darle una segunda oportunidad.

Belinda presume a su hermano

Hace unos días, la intérprete de canciones como “Déjate llevar”, “Bella traición” y “El baile del sapito” presumió a su hermano en las redes sociales.

El joven llamado Ignacio, tiene 24 años y es todo un galán. Además es empresario y tiene una gran relación con su hermana.

“Ante de que empezara la cuarentena le tomé esta foto. Cocina, es guapo, inteligente, trabajador y a veces insoportable”, comentó la también actriz.